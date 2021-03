Österreichs Asse sprinten auf Platz 13

Die Biathleten bestreiten ihr letztes Weltcup-Wochenende - zum Start belegte Lisa Hauser im Sprint Platz 13, danach bekam sie die kleine Kristallkugel für den Sieg im Einzel-Weltcup.

Am Freitag gab es in Östersund die letzten beiden Biathlon-Sprints des Weltcupwinters. Bei den Damen war wieder einmal Lisa Hauser mit Platz 13 unsere Beste, den selben Rang belegte bei den Herren auch Routinier Simon Eder. Die Tagessiege gingen an Tiril Eckhoff (NOR) und Lukas Hofer (ITA).

Hauser zeigte sich mit dem Start dennoch zufrieden:"Mit nur einem Fehler am Schießstand hat das heute für mich eigentlich richtig gut gepasst. Damit habe ich mir eine perfekte Ausgangsposition für die Verfolgung geschaffen, und das war für mich fast das Wichtigste." Für die Tirolerin geht es am Sonntag im Massenstart noch um den Sieg im Disziplinenweltcup.

Kugel-Ehre nach großartiger Saison

Im Anschluss bekam die Kitzbühelerin auch die kleine Kristallkugel für den Gesamtsieg im Einzel überreicht. Den Triumph fixierte die 27-Jährige bereits bei der Weltmeisterschaft in Pokljuka, wo ihr Stern mit Gold im Massenstart und zwei Silbermedaillen endgültig aufging.