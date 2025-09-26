Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
Estadio Bernabeu
© Getty

EU kippt Urteil

Real kann Millionen von Stadt zurückverlangen

26.09.25, 16:35
Teilen

Real Madrid kann von der Stadt Madrid mehr als 20 Millionen Euro zurückverlangen.

Die Europäische Kommission entschied, dass Spaniens Fußball-Rekordmeister doch keine illegalen staatlichen Beihilfen erhalten habe, zu deren Rückzahlung die Kommission den Club vor Jahren verpflichtet hatte. Real war dieser Anordnung nachgekommen und hatte 2016 etwas mehr als 20,3 Millionen Euro an die Stadt gezahlt. Diesen Betrag plus Zinsen wolle man nun zurück, teilte Real mit.

Hintergrund sind Grundstücksgeschäfte von 1996, bei denen ein Grundstückstausch zwischen Real und der Stadt Madrid vorgesehen war. Da die Stadt ihr Grundstück aus baurechtlichen Gründen nicht übereignen konnte, einigten sich beide Seiten in einem Vertrag von 2011 auf eine Entschädigung für Real in Höhe von 18,4 Millionen Euro. Diese wurden von der EU-Kommission jedoch 2016 als illegale staatliche Beihilfe angesehen. Rund drei Jahre später erklärte das EU-Gericht jedoch, dass die Entscheidung zur Rückzahlung unrechtmäßig war. Danach dauerte es noch einmal mehr als sechs Jahre, bis die EU-Kommission alle rechtlichen Aspekte prüfte und das Verfahren abschloss.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden