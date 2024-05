Ehemaliger NBA-Spieler stirbt mit nur 33 Jahren

Drew Gordon, ein ehemaliger NBA-Forward und Bruder des Denver-Nuggets-Stars Aaron Gordon (28), ist bei einem Autounfall gestorben.

USA. Die Basketballwelt trauert um einen NBA-Spieler, der im Alter von nur 33 Jahren bei einem Autounfall gestorben ist. Drew Gordon, ein ehemaliger NBA-Forward und Bruder des Denver-Nuggets-Stars Aaron Gordon (28), war in einen Unfall in Portland (Oregon) verwickelt. Er starb am Donnerstag an seinen Verletzungen, wie heute bekannt wurde. Das berichten mehrere US-Medien unter Berufung auf den Spieler-Agenten Calvin Andrews und den Denver Nuggets.

Drew Gordon ist in der Saison 2014/15 in neun Spiele für die Philadelphia 76ers aufgelaufen. Der in San Jose (Kalifornien) geborene Basketballer hatte in seiner Karriere vor allem international gespielt. So war der Forward bei Clubs in Serbien, Sardinien, Türkei, Frankreich, Litauen, Polen, Ukraine und in Russland engagiert.

Zuvor spielte er auf den Colleges der UCLA und New Mexico.

Der 33-Jährige hinterlässt seine Frau Angela und drei Kinder.