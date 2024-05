Sensations-Transfer in der österreichischen Bundesliga: Der LASK verpflichtet einen Star der deutschen Weltmeister-Mannschaft 2014.

Der absolute Königstransfer der Bundesliga geht wohl schon vor Beginn der offiziellen Transferzeit an den LASK. Die Oberösterreicher sorgen mit der Verpflichtung eines deutschen Weltmeisters für die Mega-Sensation.

Neben dem WM-Titel 2014 gewann er zwei Mal die Champions Leage und wurde insgesamt neun Mal deutscher Meister. Die Rede ist von niemand geringerem als Innenverteidiger Jerome Boateng.

© LASK ×

© LASK ×

"Ich blicke der Zeit beim LASK mit großer Vorfreude entgegen. Die Verantwortlichen haben sich enorm um mich bemüht und mir in den gemeinsamen Gesprächen von Beginn an vermittelt, mich auf dem eingeschlagenen Weg unbedingt dabei haben zu wollen", meint der Neo-Linzer in der Aussendung des Vereins.