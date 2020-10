Zwei Liga-Spiele nach positiven Coronatests verschoben

Das betrifft laut Mitteilung der Eishockeyliga die Matches Dornbirn gegen VSV - beide Teams sind betroffen - und Graz99ers gegen Bratislava Capitals, wo bei einer Mannschaft positiv getestet wurde.

Nähere Angaben, wieviele Spieler involviert sind, machte die Liga nicht. In der noch jungen Saison waren zuvor bereits ein Spiel des HCB Südtirol und eines von Bratislava wegen positiver Coronatests verschoben worden.

Das gesamte VSV-Team unterzog sich laut einer Club-Mitteilung vor der Abreise nach Vorarlberg einem weiteren Corona-Schnelltest. Dabei seien "weitere Verdachtsfälle" bekanntgeworden, schrieb der VSV am Sonntag. Die Betroffenen mussten sich einem PCR-Test unterziehen und befinden sich in Quarantäne. Wie viele Spieler oder Betreuer positiv getestet wurden, teilte der VSV nicht mit.

Die übrigen Spieler begaben sich in Mannschafts-Quarantäne. Sie dürfen sich vorerst nur zwischen Wohnung und Trainings- sowie Spielort bewegen.

☝️ With @graz99ers ???? @bratislavaCAPS a second #ICE game on Sunday has been postponed. ❌????#UnitedByPassion pic.twitter.com/Y9P0Rp47E1