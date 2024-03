Feller feiert irre Nackt-Party

Der als Weltcup-Kugelgewinner feststehende ÖSV-Star Manuel Feller hat die Saison mit einem zweiten Platz im Slalom beendet.

Nach dem zweiten Slalom-Durchgang beim Ski-Weltcup-Finale in Saalbach-Hinterglemm ist Manuel Feller in eine Feierstimmung eingetaucht. "Ich weiß nicht, wie lange das dauert, bis ich es richtig realisiere. Es gibt nichts Schöneres, als so einen Moment zu Hause vor heimischem Publikum, noch dazu mit 15 km Luftlinie von meinem Heimatort", sagte der Fieberbrunner nach seinem größten Erfolg seiner Karriere.

Slalomweltcup-Held Feller ließ es dann abends offenbar in Saalbach-Hinterglemm ordentlich krachen. So postete er Videos in seiner Instagram-Story, die ihm beim Feiern zeigen. Zunächst wird ihm eine Zopffrisur gemacht, bevor er dann mit Freunden auf einem Balkon auf den größten Triumph seiner Karriere anstieß.

© Instagram/manuel.feller.official

© Instagram/manuel.feller.official

Sein Erfolg dürfte ihn gewärmt haben, denn er feierte Oben-ohne auf dem Balkon. Wie lange die Feier ging, ist nicht bekannt – die Stimmung ist den Videos zufolge jedenfalls ausgelassen.