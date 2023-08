× Florenz-Fans dürfen nicht nach Wien

Wegen Ausschreitungen beim Conference-League-Finale gegen West Ham wurde Fiorentina von der UEFA bestraft.

Fanduelle - und seien es nur gesangliche - bleiben am Donnerstag in Hütteldorf also aus. Grund: Vor dem Conference-League-Endspiel am 7. Juni war es im Prager Stadtzentrum zu Ausschreitungen zwischen Anhängern von Fiorentina und West Ham gekommen. Während der Partie wurde Florenz-Kapitän Cristiano Biraghi mit Trinkbechern beworfen, seine stark blutende Wunde am Hinterkopf musste mit einem Turban verarztet werden. West Ham gewann das Finale schließlich 2:1, beide Teams wurden mit Strafen bedacht. Die Engländer dürfen zweimal nicht die Auswärtstribünen füllen, die Florentiner einmal.

© Getty Images ×

Daher bleibt der Gästesektor im Allianz-Stadion leer: Rapid kann diesen mit den eigenen Fans füllen. Ebenfalls nicht mit in Wien ist Luka Jovic. Der serbische Nationalspieler steht bei den Italienern vor dem Abgang und wurde für das Conference-League-Play-off nicht nominiert.