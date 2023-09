Freibier für Austria-Fans in Hartberg

Hartberg-Klub-Boss Brigitte Annerl beweist erneut ihr großes Fan-Herz.

Das Bundesliga-Spiel zwischen Hartberg und der Wiener Austria am kommenden Sonntag (14.30 Uhr, live auf Sky) steht ganz im Zeichen von Brigitte Annerl. Grund: An ihrem Geburtstag lädt die Hartberg-Präsidenten alle anwesenden Fans auf Freibier und Gratis-Getränke ein. Die mitgereisten Austria-Anhänger dürfen sich in der Pause stärken, für den TSV-Anhang steigt nach der Partie die große Party.

Annerl wiederholt damit ihre legendäre Aktion vom Spiel gegen den WAC. Damals verteilte sie nach dem 3:0-Sieg im Auswärtssektor mehrere hundert Euro-Scheine. "Es gibt eine Getränkeprämie. Die Tribüne war die ganze Zeit in der Sonne. Da ist das Mindeste, was man tun kann, dass man ihnen ein Getränk zahlt", erklärte Annerl später die kuriose Geldübergabe.