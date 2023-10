341. Wiener Derby live im FreeTV

Das 341. Wiener Derby Austria Wien vs. SK Rapid läuft in Kürze live im FreeTV.auf ORF1.

Das erste Derby der Saison überträgt ORF 1 ab 16.45 Uhr live: Aus der Generali-Arena melden sich die Kommentatoren Daniel Warmuth und Roman Mählich, im Studio analysieren Kristina Inhof, Herbert Prohaska und Helge Payer.

Die letzten Fakten vor dem Anpfiff:

+++ Der FK Austria Wien ist in der ADMIRAL Bundesliga seit 11 Spielen gegen den SK Rapid ungeschlagen (3S 8U) – wie zuvor nur von 2001 bis 2005 (damals sogar 16 Spiele). Die Austria gewann 2022/23 drei der vier Saisonduelle. Drei Siege innerhalb einer BL-Saison gelangen dem FAK gegen Rapid zuletzt 2012/13 unter Peter Stöger (3S 1U) +++

Der FK Austria Wien gewann 2022/23 beide Heimspiele gegen den SK Rapid innerhalb einer Saison der ADMIRAL Bundesliga – erstmals seit der Saison 2000/01 gab die Wiener Austria bei zwei Heimspielen gegen Rapid keine Punkte ab. Drei BL-Heimsiege in Folge gelangen dem FAK gegen die Hütteldorfer zuletzt von 2000 bis 2001 (sogar 4). +++

Der FK Austria Wien ging in der ADMIRAL Bundesliga in den letzten drei Spielen jeweils mit 1:0 in Führung, gewann davon aber kein einziges (1U 2N). Der FK Austria Wien verlor zwei BL-Spiele in Folge nach 1:0-Führung – so viele wie in der gesamten vergangenen BL-Saison. Der FK Austria Wien erzielte sechs Tore in den ersten acht BL-Spielen – nur 2006/07 weniger (3). +++

Der SK Rapid erspielte sich die höchste Chancenqualität in dieser Saison der ADMIRAL Bundesliga (xG = 18.3). Allerdings erzielten die Hütteldorfer um 3,3 Tore weniger als zu erwarten war – nur der FK Austria Wien agierte in dieser BL-Saison ineffizienter (6 Tore bei xG = 11,3). +++

Der SK Rapid kam in dieser Saison der ADMIRAL Bundesliga auf 17 Vertikalangriffe (Spielzüge, die noch in der eigenen Hälfte starten und bei der mind. 50% in Richtung gegn. Tor gespielt werden) – nur der FC Red Bull Salzburg auf mehr (18). Der FK Austria Wien kam nur auf sechs dieser Angriffe (wie der CASHPOINT SCR Altach) – kein Team weniger. +++