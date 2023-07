6:0 – Traumstart für Salzburg

Meister Salzburg startet mit einem 6:0 in den ÖFB-Cup und steht in Runde zwei. Darum feiert Niederösterreichs Landesligameister Ardagger trotzdem.

Der Sportplatz SCU Ardagger hatte sich für sein „Jahrhundertspiel“ herausgeputzt. Niederösterreichs Landesliga-Meister empfing in der 1. ÖFB-Cup-Runde Bundesliga-Serienmeister Red Bull Salzburg im größten Spiel seiner Vereinsgeschichte. Erst vor wenigen Wochen war nach 23 Jahren der Aufstieg in die Regionalliga Ost gelungen. Und dann zog der Klub der 3.000 Seelengemeinde auch noch RB Salzburg aus dem ÖFB-Cup-Hut.

Dementsprechend groß war der Ansturm auf das seit zwei Wochen ausverkaufte Spiel „David gegen Goliath“ – Dorfklub gegen Champions-League-Millionen. Sogar die Spieler packten beim Aufbau der 2.500 heiß begehrten Sitzplätze mit an. „Wir hätten wahrscheinlich 10.000 Karten angebracht. Ich alleine hätte 5.000 Karten verkaufen können“, verriet Obmann Markus Hagler gegenüber noe.orf.at. Also war alles angerichtet für das perfekte Fußballfest am Sonntag Vormittag.

Salzburgs Karim Konaté trifft im Doppelpack

Und bei strahlendem Sonnenschein und Festtagsatmosphäre war es schließlich soweit – Schiedsrichter Emil Ristoskov pfiff den Dorfschlager an. Zehn Minuten später klingelte es schon im Tor der Gastgeber. Karim Konaté brachte die Salzburger per Kopf (11.) in Führung und stellte nach seinem zweiten Treffer (45.) die Weichen zum Einstand nach Maß in die neue Pflichtspielsaison. Die weiteren Treffer beim 6:0-Sieg besorgten Amar Dedic (45.), Maurits Kjaergaard (52.) und Dijon Kameri (65.) bzw. Franz Kaltenbrunner per Eigentor (85.). Trainer Matthias Jaissle hatte angekündigt, seine stärkste Elf auf das Feld zu schicken.

Ardagger darf trotz Niederlage jubeln

Einen höheren Sieg der Salzburger wusste der 20-jährige Ardagger-Tormann Moritz Herbst vor allem in Hälfte zwei zu verhindern. Ardagger-Trainer Michael Unterberger erlebte zwar kein Wunder – ein Sommermärchen aber allemal. Seine Mannschaft hat sich teuer verkauft.

Die Cup-Ergebnisse vom Sonntag:

Spielgemeinschaft SCU Ardagger/USV Viehdorf - Red Bull Salzburg 0:6 (0:3); Ardagger;

Tore: Konate (10., 35.), Dedic (45.), Kjaergaard (52.), Kameri (65.), Kaltenbrunner (85./Eigentor)

ASK Klagenfurt - FC Flyeralarm Admira 2:4 (2:2, 1:1) n.V.; Klagenfurt;

Tore: Kmetic (30.), Osmic (67.) bzw. Murgas (33.), Malicsek (88.), Tranziska (104./Elfmeter), Puczka (111.)