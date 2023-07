Admira zittert sich bei Stöger-Premiere weiter

Peter Stögers Premiere als Admira-Sportboss verlief beim ÖFB-Cup-Auftakt gegen Regionalligist nicht nach Wunsch.

Die Admira müht sich gegen Regionalligist ASK Klagenfurt zu einem 4:2-Sieg nach Verlängerung. Beim ersten Pflichtspiel unter Sportdirektor Peter Stöger läuft es bei den Niederösterreichern, die im Vorjahr erst am letzten Spieltag den Abstieg in die Ostliga verhindern konnten, alles andere als nach Wunsch.

Neo-Coach Thomas Pratl schickte seine Top-Elf auf den Platz. Doch auch mit renomierten Spielern, wie Stefan Ebner, Wilhelm Vorsager und Patrick Schmidt, diktieren die Kärntner das Geschehen. Admira-Goalie Christopher Haas muss die Südstädter mehrmals vor einem Rückstand bewahren, Bei dem Treffer von Anej Kmetic macht auch der Schlussmann eine unglückliche Figur (30.).

Admira rettet sich im Finish in Verlängerung

Jan Murgas konnte zwar im Gegenzug ausgleichen (33.), aber die Klagenfurter blieben am Drücker. Nach der Pause bringt Melvin Osmic den ASK erneut in Führung (67.). Vor 500 Zuschauern im Sportzentrum Fischl war die Sensation zum Greifen nah. Doch Lukas Malicsek schießt die Südstädter in letzter Sekunde in die Verlängerung (88.).

Dort bringt Jakob Tranziska die Gäste per Elfmeter erstmals in Führung (104.), ehe David Puczka zum 4:2-Endstand trifft (111.). Nach dem Auftritt weiß Peter Stöger, dass im Süden Wiens noch viel Arbeit auf ihn wartet.

Die Cup-Ergebnisse vom Sonntag:

Spielgemeinschaft SCU Ardagger/USV Viehdorf - Red Bull Salzburg 0:6 (0:3); Ardagger;

Tore: Konate (10., 35.), Dedic (45.), Kjaergaard (52.), Kameri (65.), Kaltenbrunner (85./Eigentor)

ASK Klagenfurt - FC Flyeralarm Admira 2:4 (2:2, 1:1) n.V.; Klagenfurt;

Tore: Kmetic (30.), Osmic (67.) bzw. Murgas (33.), Malicsek (88.), Tranziska (104./Elfmeter), Puczka (111.)