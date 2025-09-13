Alles zu oe24VIP
David Alaba
Alaba-Saisondebüt für Real bei 2:1 gegen Real Sociedad

13.09.25, 18:22
David Alaba hat am Samstag seinen ersten Pflichtspieleinsatz in dieser Saison für Real Madrid absolviert.  

Österreich Fußball-Nationalteamkapitän wurde beim 2:1-Auswärtssieg der "Königlichen" gegen Real Sociedad in der 88. Minute eingewechselt.

Für Real war es im vierten Match dieser Liga-Spielzeit der vierte Sieg. Kylian Mbappe (12.) und Arda Güler (44.) erzielten bei einem Gegentor von Mikel Oyarzabal (56./Elfmeter) die Treffer für die Gäste.

Alabas Konkurrent auf der halblinken Innenverteidiger-Position, Dean Huijsen, sah in der 32. Minute die Rote Karte.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

