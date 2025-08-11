Alles zu oe24VIP
Bis zu 1.000 Euro! Ticket-Wahnsinn um Real-Quickie in Innsbruck
© Getty

Testspiel

Bis zu 1.000 Euro! Ticket-Wahnsinn um Real-Quickie in Innsbruck

11.08.25, 16:11
Gemma Real schauen! So lautet das Motto morgen in der Tiroler Landeshauptstadt. 

Das Testspiel von WSG Tirol gegen Real Madrid (19 Uhr, live ORF Sport+ & Sky) sprengt das Zuschauer-Interesse am Innsbrucker Tivoli. Im freien Verkauf waren alle 15.200 Plätze für das Duell zwischen dem heimischen Bundesliga-Spitzenreiter und dem Rekord-Sieger der Champions League nach nur 40 Minuten weg. Die Tickets wurden ab 65 Euro verkauft.

Sondergenehmigung für Real

Doch am Schwarzmarkt und auf Plattformen wie willhaben.at verlangten manche „Fans“ Unsummen für das Spiel: Bis zu 1.000 Euro für vier Karten oder 450 Euro für einen VIP-Platz wurden angeboten. Eine Chance die Real-Stars hautnah zu sehen, ist aber gering. Grund: Kylian Mbappe, David Alaba & Co. reisen am Dienstag für das Match an und direkt nach dem Spiel wieder ab. Der Innsbruck-Aufritt wird also zum Quickie. Möglich macht dies auch eine Sondergenehmigung der Stadt, denn normalweise sind Nachtflüge aus Innsbruck verboten.

