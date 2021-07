David Alaba startet bei Real Madrid durch

Es ist soweit: Heute beginnt für David Alaba sein neues Abenteuer bei Real Madrid.

Nach 13 Jahren bei Bayern München schlägt David Alaba heute ein neues Kapitel in seiner Karriere auf.

Sein wohlverdienter Urlaub nach der EURO ist zu Ende, Alaba muss bei seinem neuen Klub Real Madrid antreten. Neo-Trainer Carlo Ancelotti freut sich auf den ÖFB-Star: "Alaba besitzt viel Qualität. Er ist ein kompletter Spieler, der es in dieser Saison bestimmt sehr gut machen wird", so Ancelotti, der Alaba bereits aus seiner Trainerzeit bei den Bayern (Juli 2016 bis September 2017) gut kennt.

Offen ist, wo Alaba zum Einsatz kommen wird. Der 29-jährige Verteidiger wollte bekanntlich stets im Mittelfeld spielen. Laut "Marca" ist er aber auch bei Real nach dem Abgang von Sergio Ramos in der Innenverteidigung eingeplant. Ancelotti hält sich bedeckt: "Er kann beide Positionen gut spielen."

Alaba winkt am Sonntag Debüt als Königlicher

Schon diesen Sonntag (19 Uhr) könnte Alaba erstmals im Dress von Real auflaufen. Die "Königlichen" gastieren im Testspiel bei den Glasgow Rangers. Auch ein Abstecher in die Heimat steht bevor: Am 8. Juli wartet in Klagenfurt gegen den AC Milan ein Test-Kracher.