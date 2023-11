NFL-Party: Alaba & Sabitzer glänzen mit Fashion-Touchdown

Beim NFL-Spektakel zwischen den New England Patriots und den Indianapolis Colts tummelte sich am Sonntag eine Vielzahl prominenter Gäste. Im dichten Stargedränge ließ sich auch Real-Profi David Alaba blicken, der nach dem 5:1-Sieg gegen Valencia einen Zwischenstopp in Frankfurt einlegte.

David Alaba, der Fußball-Fashionista, bewies am Sonntag erneut sein modisches Gespür beim NFL-Spektakel in Frankfurt. Im dunkelgrauen Wollmantel und schicker Schlaghose zeigte sich der ÖFB-Kapitän am Spielfeldrand, wie schon im Vorjahr bei der Deutschland-Premiere in München. Diesmal gesellte sich Teamkollege Marcel Sabitzer dazu, der ebenfalls im stylischen Karo-Look glänzte. Der Real-Madrid-Profi ist als großer NFL-Fan bekannt und betonte im Sport1-Interview: „Wenn es passt, bin ich da natürlich sehr gerne vor Ort. Letztes Jahr war es eine super Stimmung. Ich bin NFL-Fan und schaue mir das wirklich sehr gern an.“ Doch obwohl Landsmann Bernhard Raimann bei den Indianapolis Colts mitwirkte und sogar einen 10:6-Sieg gegen die New England Patriots feierte, bleibt Alaba seinem favorisierten Team, den Baltimore Ravens, treu. Der Grund: eine enge Freundschaft mit Ravens-Receiver Odell Beckham Jr. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Nach NFL-Party steigt nun ÖFB-Showdown Trotzdem ließen es sich sich Alaba und Sabitzer nach der Partie nicht nehmen mit dem gebürtigen Wiener ein Erinnerungsfotos zu schießen. Direkt danach ging es für das ÖFB-Duo aber auch schon Richtung Heimat. Denn ab heute bereitet sich unser Nationalteam auf das letzte EM-Qualifikationsspiel gegen Estland am Donnerstag (18 Uhr/ live auf ServusTV) fünf Tage später gegen Deutschland im Ernst-Happel-Stadion (20.45 Uhr/ live auf ORF1) vor.