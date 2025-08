Sensation: WSG Tirol testet gegen Real Madrid

Den 12. August sollten sich die heimischen Fußball-Fans dick in den Kalender eintragen.

Ein Hauch der großen Fußball-Welt weht Mitte August am Innsbrucker Tivoli. Denn kein Geringerer als der Rekord-Sieger der Champions League gibt sich die Ehre und bittet zum Testspiel. Gegner ist am 12. August um 19 Uhr die WSG Tirol. Ein echter Testspiel-Coup für die Mannschaft von WSG-Präsidentin Diana Langes!

Der spanische Gigant bereitet sich ab der kommenden Woche auf die neue Saison vor. Trainer Xabi Alonso bittet am Montag seine Stars nach der Teilnahme bei der Klub-WM in den USA wieder zum Training. Ebenfalls mit am Start ist dabei auch David Alaba. Zur Erinnerung: Der ÖFB-Star will seinen Vertrag bei den Madrilenen noch bis 2026 erfüllen, obwohl die Spanier einem Verkauf zuletzt zustimmten.