Vor Quali-Showdown: Neuer Transfer-Wirbel um David Alaba

Der ÖFB-Kapitän soll klar zu DIESEM Wechsel tendieren.

Ganz Österreich ist im Fußball-Fieber: Das ÖFB-Team kann heute Abend gegen Bosnien die erste WM-Quali seit 28 Jahren klarmachen. Verletzungsbedingt fehlen wird dabei ziemlich sicher Kapitän David Alaba.

Während Alaba beim ÖFB-Team weilt, machen unterdessen neue Berichte über seine Zukunft in Spanien die Runde. Wie berichtet, läuft der Vertrag des Österreichers bei Real im Sommer aus – eine Verlängerung scheint höchst unwahrscheinlich.

© Getty

Wechsel in die Wüste?

Das spanische Portal fichajes.net berichtet nun, dass Alaba wohl nach Saudi-Arabien wechseln wird. Obwohl es auch Interesse aus Katar gibt, tendiere der Österreicher laut Bericht zu einem Wechsel in die Ronaldo-Liga. Dies könnte sich allerdings ändern, wenn ein überzeugendes Angebot aus der MLS kommt.

Konkrete Vereine wurde dabei nicht genannt - zuletzt soll aber unter anderem New York City FC mit Alaba in Verbindung gebracht. Bis es so weit ist, will der 33-Jähirge sich aber noch einmal bei Real beweisen. Ein Wechsel schon im Winter scheint unwahrscheinlich.