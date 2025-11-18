Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. David Alaba
David Alaba
© GEPA

Spanier berichten

Vor Quali-Showdown: Neuer Transfer-Wirbel um David Alaba

18.11.25, 06:35
Teilen

Der ÖFB-Kapitän soll klar zu DIESEM Wechsel tendieren. 

Ganz Österreich ist im Fußball-Fieber: Das ÖFB-Team kann heute Abend gegen Bosnien die erste WM-Quali seit 28 Jahren klarmachen. Verletzungsbedingt fehlen wird dabei ziemlich sicher Kapitän David Alaba.

Während Alaba beim ÖFB-Team weilt, machen unterdessen neue Berichte über seine Zukunft in Spanien die Runde. Wie berichtet, läuft der Vertrag des Österreichers bei Real im Sommer aus – eine Verlängerung scheint höchst unwahrscheinlich.

David Alaba
© Getty

Wechsel in die Wüste?

Das spanische Portal fichajes.net berichtet nun, dass Alaba wohl nach Saudi-Arabien wechseln wird. Obwohl es auch Interesse aus Katar gibt, tendiere der Österreicher laut Bericht zu einem Wechsel in die Ronaldo-Liga. Dies könnte sich allerdings ändern, wenn ein überzeugendes Angebot aus der MLS kommt.

Konkrete Vereine wurde dabei nicht genannt - zuletzt soll aber unter anderem New York City FC mit Alaba in Verbindung gebracht. Bis es so weit ist, will der 33-Jähirge sich aber noch einmal bei Real beweisen. Ein Wechsel schon im Winter scheint unwahrscheinlich.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden