WM-Quali-Showdown gegen Bosnien: Österreich reicht ein Remis

Das österreichische Nationalteam steht vor dem entscheidenden WM-Qualifikationsspiel gegen Bosnien-Herzegowina. Ein Remis im ausverkauften Happel-Stadion würde die erste WM-Teilnahme seit 1998 sichern.
Das ÖFB-Team bestreitet am Dienstag (20.45 Uhr/live Servus TV & Sport24-Liveticker) im ausverkauften Wiener Happel-Stadion das Finale um die WM-Qualifikation. Ein Unentschieden gegen Bosnien-Herzegowina reicht für den Gruppensieg und das direkte Ticket zur WM 2026 in Nordamerika.
Statistik spricht für Österreich
Die Bilanz gegen Bosnien gibt Grund zur Hoffnung: In sechs bisherigen Begegnungen blieb Österreich mit zwei Siegen und drei Remis nur einmal sieglos. Das Hinspiel in der aktuellen Quali gewann das ÖFB-Team mit 2:1. Von den letzten 16 Heimspielen verlor man nur eines.
Historische Chance wartet
Seit der WM 1998 in Frankreich war Österreich bei keiner Weltmeisterschaft mehr vertreten. Insgesamt siebenmal stand das Team bisher bei WM-Endrunden am Platz. Bei einem Sieg wäre Österreich bei der Auslosung am 5. Dezember wohl in Topf zwei, bei Remis in Topf drei.
Play-off als Alternative
Sollte das Team gegen Bosnien verlieren, müsste es im März zwei Play-off-Spiele gewinnen, um doch noch nach Nordamerika zu reisen. Die Play-off-Losung findet bereits am Donnerstag statt.
Mögliche Aufstellungen:
Österreich - Bosnien-Herzegowina
- Anpfiff: 20.45 Uhr
- Stadion: Ernst Happel Stadion, Wien
- Schiedsrichter: Pinheiro/POR
Österreich: A. Schlager - Laimer, Lienhart, Danso, Mwene - Seiwald, X. Schlager - Schmid, Baumgartner, Sabitzer - Arnautovic
Es fehlen: Wöber, Trauner (beide verletzt bzw. im Aufbautraining)
Fraglich: Alaba (angeschlagen)
Bosnien: Vasilj - Malic, Hadzikadunic, Muharemovic, Mujakic - Sunjic, Tahirovic - Bajraktarevic, Bazdar, Memic - Dzeko
Es fehlen: Dedic, Katic, Burnic (alle gesperrt), Demirovic, Barisic, Radeljic, Hajradinovic (alle verletzt)
