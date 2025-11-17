WM-Quali-Showdown gegen Bosnien: Österreich reicht ein Remis

Das österreichische Nationalteam steht vor dem entscheidenden WM-Qualifikationsspiel gegen Bosnien-Herzegowina. Ein Remis im ausverkauften Happel-Stadion würde die erste WM-Teilnahme seit 1998 sichern.

Das ÖFB-Team bestreitet am Dienstag (20.45 Uhr/live Servus TV & Sport24-Liveticker) im ausverkauften Wiener Happel-Stadion das Finale um die WM-Qualifikation. Ein Unentschieden gegen Bosnien-Herzegowina reicht für den Gruppensieg und das direkte Ticket zur WM 2026 in Nordamerika.

Statistik spricht für Österreich

Die Bilanz gegen Bosnien gibt Grund zur Hoffnung: In sechs bisherigen Begegnungen blieb Österreich mit zwei Siegen und drei Remis nur einmal sieglos. Das Hinspiel in der aktuellen Quali gewann das ÖFB-Team mit 2:1. Von den letzten 16 Heimspielen verlor man nur eines.

Historische Chance wartet

© gepa

Seit der WM 1998 in Frankreich war Österreich bei keiner Weltmeisterschaft mehr vertreten. Insgesamt siebenmal stand das Team bisher bei WM-Endrunden am Platz. Bei einem Sieg wäre Österreich bei der Auslosung am 5. Dezember wohl in Topf zwei, bei Remis in Topf drei.

Play-off als Alternative

Sollte das Team gegen Bosnien verlieren, müsste es im März zwei Play-off-Spiele gewinnen, um doch noch nach Nordamerika zu reisen. Die Play-off-Losung findet bereits am Donnerstag statt.

Mögliche Aufstellungen:

Österreich - Bosnien-Herzegowina

Anpfiff: 20.45 Uhr

Stadion: Ernst Happel Stadion, Wien

Schiedsrichter: Pinheiro/POR

Österreich: A. Schlager - Laimer, Lienhart, Danso, Mwene - Seiwald, X. Schlager - Schmid, Baumgartner, Sabitzer - Arnautovic

Es fehlen: Wöber, Trauner (beide verletzt bzw. im Aufbautraining)

Fraglich: Alaba (angeschlagen)

Bosnien: Vasilj - Malic, Hadzikadunic, Muharemovic, Mujakic - Sunjic, Tahirovic - Bajraktarevic, Bazdar, Memic - Dzeko

Es fehlen: Dedic, Katic, Burnic (alle gesperrt), Demirovic, Barisic, Radeljic, Hajradinovic (alle verletzt)

Live auf Servus TV.