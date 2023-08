Alle jagen Bayerns 'King Kane'

Wenn Deutschlands Rekordmeister FC Bayern München am Freitag (20.30 Uhr, Sat.1. & DAZN) gegen Werder Bremen die 61. Fußball-Bundesligasaison eröffnet, sind alle Augen auf Harry Kane gerichtet.

Der Königstransfer aus England soll unter Trainer Thomas Tuchel Tore am Fließband für die Münchner produzieren. Dafür wurde er für 120 Millionen Euro (100 Mio. Ablöse plus 20. Mio. Boni) gekauft. Und der 30-Jährige soll für Titel sorgen. Nach der verkorksten Saison ruhen die Hoffnungen ganz auf dem Engländer in Lederhosen – als neuer Stern des Südens. Auch am Freitag in Bremen (ab 20.30 Uhr im Sport24-Liveticker).

Der Wirbel um Kane lässt Werder Bremens Trainer Ole Werner jedenfalls kalt. „Wir bereiten uns auf ihn genauso vor wie auf jeden anderen Spieler“. Auch Werder-Kapitän Marco Friedl hat ganz andere „Sorgen“. Der Tiroler Innenverteidiger möchte noch auf den Nationalteamzug Richtung EM in Deutschland 2024 aufspringen und Teamchef Ralf Rangnick die Entscheidung so schwer wie möglich machen. „So gesehen beginnt meine persönliche Qualifikation am Freitag.“

Tuchel hält Niederlage gegen Leipzig nicht aus

Und nicht nur Friedl will es Kane und Co. richtig schwer machen. Zu den größten Herausforderern zählen wieder Dortmund und RB Leipzig, Leverkusen wird als Geheimfavorit gehandelt.

JETZT OFFIZIELL: Bayern verkündet Transfer von Harry Kane

3:0 - Leipzig blamiert Bayern bei Kane-Debüt im Supercup

"Erschreckend": Tuchel rechnet mit seinen Stars ab

Die Supercup-Niederlage vor einer Woche gegen Leipzig stößt Tuchel sauer auf: „Ich nehme es einfach persönlich, wenn wir verlieren, und ich kann es fast nicht aushalten.“ Auch er hofft auf seinen neuen Schützling: „Der Kane-Effekt wird auch im Falle einer Niederlage nicht verpuffen. Dazu kommt seine Torquote bei Tottenham und der Nationalmannschaft – das macht den Marktwert eines Spielers aus. Deswegen erhöht er unsere Chancen (Anm.: gegen Werder) zu gewinnen, massiv. “

Kane will "direkt Tore schießen"

„Natürlich will ich in meinem ersten Spiel direkt Tore schießen“, sagte der Kapitän der englischen Fußball-Nationalmannschaft in einem Sky-Interview. „Über allem stand in meiner Karriere aber immer der Teamerfolg. Hoffentlich kann ich mit Toren helfen, damit wir das Spiel in Bremen gewinnen.“

Bei seinem ersten Einsatz am vergangenen Samstag im Supercup-Spiel gegen RB Leipzig (0:3) war Kane ohne Treffer geblieben. „Wir sind bereit, zurückzuschlagen. Eine solche Niederlage im eigenen Stadion willst du als Profi im nächsten Spiel wieder geraderücken. Ich freue mich auf den Bundesliga-Auftakt“, sagte der 30-Jährige.

Bayern starten mit Ulreich im Tor - Neuer-Prognose optimistisch

Bei der ganzen Aufregung um die Neuverpflichtung, rückte die Nummer-eins-Frage beinahe in den Hintergrund. Nachdem Manuel Neuer erneut operierte werden musste und sich auf dem Weg der Besserung befindet, gegen die Bayern mit Sven Ulreich als ersten Torwart in die neue Saison. Nach den verschobenen Comeback-Plänen von Neuer sowie den Abgängen von Yann Sommer, Alexander Nübel und Johannes Schenk haben die Bayern in Ulreich aktuell nur einen erfahrenen und fitten Torwart in ihrem Kader. Eine Rückkehr Neuers ins Mannschaftstraining ist immer noch nicht absehbar.

Die vom FC Bayern zuletzt umworbenen Kepa Arrizabalaga und David Raya haben sich für andere Vereine entschieden. Gerónimo Rulli von Ajax Amsterdam fällt verletzungsbedingt lange aus und ist keine Option mehr für die Münchner. Tuchel ist aber guter Dinge: „Der Eingriff bei Manuel Neuer wirkt sehr positiv. Die Prognose für den Einstieg ins Mannschaftstraining hat sich verkürzt. Das, was ich in den letzten Tagen von Manu gesehen habe, war sehr beeindruckend. Wir rechnen in den nächsten Wochen damit, dass er ins Mannschaftstraining einsteigen kann.“

Meister hat noch nie Auftakt verloren

Den Auftakt wird Deutschlands Nationaltorwart am Freitagabend wohl vor dem Fernseher verfolgen. Seit 2002 ist es Tradition, dass der amtierende deutsche Meister die Bundesliga eröffnet. Und noch nie hat der Titelverteidiger den Auftakthit verloren. Zum insgesamt 16. Mal und zum elften Mal nacheinander eröffnen die Bayern die neue Spielzeit. Zwölf Siege und drei Unentschieden stehen in der Bilanz des Rekordmeisters. Es gab übrigens auch schon die Paarung Bayern gegen Bremen: 2016 gewannen die Münchner daheim in der Allianz Arena mit 6:0.