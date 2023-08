Europäische Top-Nation kann sich Sarina Wiegman als Herren-Teamchefin vorstellen

Der englische Fußballverband schließt nicht aus, dass Frauen-Teamchefin Sarina Wiegman eines Tages das Männer-Team trainiert.

"Die Leute sagen immer, es ist der beste Mann für den Job oder der beste Engländer. Warum muss es ein Mann sein?", sagte FA-Direktor Mark Bullingham in einer Medienrunde am Donnerstag auf die Frage, ob Wiegman auf Männer-Nationaltrainer Gareth Southgate folgen könnte. "Ich denke, unsere Antwort ist immer: Es ist die beste Person für den Job."

Die Niederländerin Wiegman spielt mit Englands Fußballerinnen am Sonntag in Sydney gegen Spanien um den Titel bei der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland. Ihr Vertrag beim Verband läuft bis 2025. Für die Männer ist seit 2016 Ex-Nationalspieler Southgate (Vertrag bis 2024) verantwortlich.

"Wir denken, dass Sarina einen großartigen Job macht und hoffen, dass sie ihn noch lange macht. Ich denke, Sarina kann im Fußball alles erreichen, was sie will", sagte Bullingham. Die 53-Jährige wurde 2017 mit ihrem Heimatland Europameister und stand 2019 im WM-Finale. 2022 folgte mit England der EM-Titel, nun das jetzt schon historische Abschneiden bei der WM. Wiegman wird auch als mögliche Nachfolgerin von Vlatko Andonovski gehandelt, der nach dem WM-Achtelfinal-Aus des Titelverteidigers USA jetzt zurückgetreten ist.