Bereits im Supercup-Spiel gegen RB Leipzig an diesem Samstag könnte der England-Star spielberechtigt sein wird. Die Unterschrift, die vom deutschen Rekordmeister hart erarbeitet wurde, soll gegen 2:00 Uhr am Samstagmorgen erfolgt sein.

Kane im roten Audi bei seiner Ankunft in München

Vor diesen Ereignissen hatten Fans und Medien jede Bewegung des englischen Nationalmannschaftskapitäns in München genau beobachtet. Nachdem er mit leichter Verzögerung am Flughafen Oberpfaffenhofen in der Nähe von München gelandet war, durchlief er einen Teil des medizinischen Checks in einem Krankenhaus. Am Abend traf er dann auf dem Vereinsgelände an der Säbener Straße ein. Videos, die im Internet kursieren, zeigen, wie Kane aus einem Fenster den Bayern-Fans zuwinkt.

Hard to put into words how to say goodbye to a club and fans who have done so much for me in my career. You will always be in my heart. Thank you Tottenham, thank you Tottenham fans. ???? pic.twitter.com/L662cyax7p