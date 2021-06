Arnautovic: "Lasst´s euch impfen!"

ÖFB-Star Marko Arnautovic hat sich noch vor der EM-Endrunde seinen Erststich abgeholt und wirbt nun für die Corona-Impfkampagne des Roten Kreuzes.

Der 32-jährige Wiener warb in einem Video, das am Samstag in den Sozialen Netzwerken verbreitet wurde, für die Initiative „Österreich impft“ des Roten Kreuzes und der Bundesregierung. Arnautovic erklärt auch, warum er sich immunisieren lässt: "Ich wollte euch nur mitgeben: Ich lasse mich impfen, damit ich meine Familie und meine Freunde damit schütze."

Impf-Aufruf an Fans

Außerdem richtete der Stürmer auch eine Bitte an seine Fans. "Ich würde euch alle bitten, euch impfen zu lassen, dass wir endlich Corona besiegen können. Lasst euch impfen. Und danach 15 Minuten warten", schloss der rot-weiß-rote Fußball-Star.

