Dragovic offenbart vor Wiener-Derby: »Arnautovic ist Rapidler«

Kurz vor dem 344. Wiener Derby am Sonntag (ab 17 Uhr, live auf Sky) plauderte Aleksandar Dragovic aus dem Nähkästchen. Der Austria-Abwehrchef verriet einen großen Wunsch: Ein Wiedersehen mit Ex-ÖFB-Kollege Marko Arnautovic – und das ausgerechnet auf der Derby-Bühne.

Das Bundesliga-Topspiel am Sonntag (ab 17 Uhr, im Sport24-Liveticker) steigt ohne Zweifel in Favoriten! Es geht um die 344. Auflage des Wiener Derbys zwischen der Wiener Austria und dem SK Rapid. Für Aleksandar Dragovic ist es das zweite Stadtduell seit seiner Rückkehr zu den Veilchen. Nach der „Derby-Premiere“, bei der er in der 53. Minute mit muskulären Problemen vom Platz musste und Austria mit 1:2 verlor, will der Abwehrchef dieses Mal unbedingt punkten. „Wir müssen in allen Belangen um ein Prozent besser sein als Rapid. So müssen wir schon von der ersten Minute ins Spiel gehen. Und wir werden versuchen, für unsere Fans den Sieg zu holen“, gab der 33-Jährige klar die Marschroute vor.

»Tut mir leid für alle Austrianer«

Zwar reicht es zuletzt nur für ein 2:2 gegen Sturm Graz und die Siegesserie von acht Ligasiegen wurde gerissen, aber Platz zwei und nur zwei Punkte Rückstand auf den Leader aus Graz zaubern Dragovic & Co. derzeit ein zufriedenes Grinsen ins Gesicht – vor allem vor dem heiß ersehnten Derby.

Apropos Grinsen: Für einen Lacher sorgte auch Ex-ÖFB-Teamkollege Marko Arnautovic immer wieder bei Dragovic. Im „Sky-Podcast Der Audiobeweis“ plauderte der Austria-Star nun aus dem Nähkästchen und verriet, warum es das Super-Duo jedoch nie gemeinsam im Violetten-Dress geben wird. „Er ist Rapidler. Tut mir leid für alle Austrianer“, lachte Dragovic. Denn obwohl Arnautovic in seiner Jugend für beide Klubs spielte, schlägt sein Herz grün-weiß. Ein Wechsel zu Rapid? „Marko zu Rapid würde ich mir gerne wünschen. Gegen ihn zu gewinnen, dann könnte ich ihn drei Tage lang häkeln“, grinste Drago. Und schob noch nach: „Da gibt es Rote Karten!“