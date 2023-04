Gerücht: Arnautovic soll Ibrahimovic ersetzen

Der schwedische Star-Stürmer Zlatan Ibrahimović erlitt kürzlich beim Training seines Klubs AC Mailand eine Wadenverletzung. Laut italienischen Medien könnte die Verletzung für den 41-Jährigen das Saison-Aus bedeuten. Beim Spiel im Champions-League-Halbfinale gegen Inter Mailand ist ein Einsatz ohnehin ausgeschlossen, da er nicht im Königsklassen-Kader des AC Milan steht. Ende Juni läuft sein Vertrag mit den Mailändern aus – eine Verlängerung sei mittlerweile vom Tisch, schreibt "Gazzetta dello Sport". Diese Nachricht sorgt seither für wilde Spekulationen um einen Nachfolger für den Angreifer.

Nachdem ein Milan-Fan-Account postete, dass Ibrahimovic von ÖFB-Stürmerstar Arnautovic ersetzt werden könnte, brodelt die Gerüchteküche. Auf Twitter spekulieren zahlreiche User, ob Arnautovic zum Champions-League-Halbfinalisten AC Milan wechseln wird.

???? CM: #Maldini and #Massara have reportedly locked up Marko #Arnautovic for next season as a replacement for #Zlatan #Ibrahimovic. Transfer fee reportedly under €5M. pic.twitter.com/NfJeoubCBJ