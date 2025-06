Nach Champions-League Pleite: Arnautovic zurück im Nationalteam

Nach der heftigen Niederlage (0:5) im Finale der Champions League mit Inter-Mailand, steigt Arnautovic ins ÖFB-Teamtraining ein.

Marko Arnautovic hat am Montag den Rest der ÖFB-Auswahl in Seefeld erreicht. Der ÖFB-Rekordnationalspieler hatte die ersten beiden Trainingseinheiten aufgrund seiner Teilnahme mit Inter-Mailand am Champions-League-Finale vergangenen Samstag verpasst.

Auch Jung-Papa Phillipp Mwene und Tobias Lawal checkten mittlerweile im Teamcamp in Seefeld ein, damit stehen Nationaltrainer Ralf Rangnick nun alle 27 Kaderspieler zur Verfügung in Vorbereitung auf das kommende Auftaktspiel der WM-Qualifikation am Samstag gegen Rumänien.

Während der Einheit am Montag setzte Regen ein, der die ÖFB-Auswahl laut Prognosen wohl bis zur Abreise am Donnerstag begleiten wird.