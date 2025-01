× Austria rockt die oe24-Fußballer-Wahl

Die Veilchen übernehmen in fast jeder Kategorie die Führung.

Die Wiener Austria ist bei der diesjährigen oe24-Fußballerwahl das Maß aller Dinge! Allen voran Dominik Fitz: Der 25-jährige Stürmer hat in der Königskategorie „Spieler des Jahres“ die Nase vorn und lässt aktuell Vorjahressieger Guido Burgstaller und ÖFB-Gaolgetter Christoph Baumgartner hinter sich. Doch das ist noch nicht alles: Auch in den Kategorien „Team des Jahres“ und „Trainer des Jahres“ führen die Veilchen das Ranking an.

Stimmen Sie bis zum 31. Jänner ab

Die Konkurrenz schaut nur noch hinterher, doch entschieden ist noch nichts! Bis zum 31. Jänner kann noch alles passieren. Also jetzt abstimmen: Unter oe24.at/sport jede Stunde voten und Ihrem Star zum Titel verhelfen – jede Stimme zählt!