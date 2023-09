Blau-Weiß Linz feiert ersten Bundesliga-Saisonsieg

Blau-Weiß Linz hat das Kellerduell in der Fußball-Bundesliga gegen WSG Tirol souverän gewonnen.

Der Aufsteiger entschied am Samstag das Match der davor sieglosen Teams in Innsbruck gegen WSG Tirol hochverdient mit 4:2 (2:1) für sich und gab die Rote Laterne an die Tiroler ab.

Ronivaldo (2.) und Paul Mensah (11.) legten früh den Grundstein zum ersten Sieg der Oberösterreicher in der Bundesliga. Nach dem Anschlusstreffer von Luca Kronberger (20.) machten Conor Noß (52.) und Julian Gölles (64.) alles klar. Mahamadou Diarra sorgte noch für Ergebniskosmetik (74.).

Beide Trainer schickten trotz der Punkteflaute eine unveränderte Elf auf den Platz, wenngleich die Linzer nach 16 Gegentreffer in fünf Partien defensiver ausgerichtet waren. Probleme in der Verteidigung hatte diesmal aber nur die WSG.

Nach nicht einmal eineinhalb Minuten brachte Simon Pirkl den Ball gerade noch vor der Linie in die Mitte, wo Torjäger Ronivaldo nur noch einnicken musste. Auch die zweite Strafraumaktion verwerteten die Gäste. Nach einer Krainz-Flanke setzte sich Mensah gegen David Gugganig viel zu einfach durch und knallte den Ball zum 2:0 unter die Latte.

Drittes Saisontor für Kronberger

Mit seinem dritten Saisontor verkürzte Kronberger für die Heimischen, die mit ihrem vielen Ballbesitz im Mittelfeld wenig anzufangen wussten und die Linzer somit nie wirklich in Bedrängnis brachten. Ganz anders die Mannschaft von Trainer Gerald Scheiblehner, die in ihrer bisher besten Saisonpartie im Konter weiter gefährlich blieb. Ronivaldo vergab aber alleine vor Torhüter Adam Stejskal knapp (28.), Mensah brachte den Ball nicht zum eigenen Mann (31.).

Auch in der zweiten Hälfte gehörte die Anfangsphase ganz den Blau-Weißen. Nach einem perfekten Lochpass von Ronivaldo lief Noß unbedrängt in den Strafraum und erhöhte auf 3:1. Ronivaldo (54.) und Mensah (62.) vergaben ihre Großchancen, ehe Julian Gölles mit dem vierten Treffer endgültig alles klar machte. Der Treffer von Diarra nach Fehler von Torhüter Nicolas Schmid änderte nichts mehr am Premierensieg von Blau-Weiß Linz gegen die Wattener. Die WSG hatte in der zweiten Liga keines der zehn Duelle verloren.