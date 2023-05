Christoph Daum beginnt zweite Chemotherapie

Der an Lungenkrebs erkrankte Christoph Daum hat am Dienstag seine zweite Chemotherapie begonnen.

Mindestens vier Infusionseinheiten sollen in den nächsten Wochen folgen, wie der frühere Austria-Meistertrainer der "Bild" sagte. Zuletzt war der 69-Jährige in New York in einem Krankenhaus, weil sich nach einer Operation eine Entzündung gebildet hatte. Diese musste behandelt werden.

Seit Montag ist Daum wieder in Deutschland. "Mir geht es von Tag zu Tag besser", sagt Daum. Trotz Chemotherapie werde er wie schon in der Vergangenheit weiter Sport machen.