Das ist Rangnicks Elf gegen Schweden

In Kürze steigt der EM-Quali-Hit in Solna gegen die Schweden. So lässt Teamchef Ralf Rangnick spielen:

Ab 20.45 Uhr (Sport24-Liveticker) geht es für unser Nationalteam um die EM-Qualifikation. Mit einem Sieg gegen die offensiv starken Schweden ist der Mannschaft rund um Kapitän David Alaba das Ticket für die EURO 2024 in Deutschland fast nicht mehr zu nehmen. Rangnick kann aus dem Vollen schöpfen und setzt auf seine Stars: Die Aufstellung gegen Schweden: Österreich: A. Schlager - Mwene, Alaba, Lienhart, Posch, - Sabitzer, Schlager, Seiwald, Laimer - Gregoritsch, Arnautovic © ÖFB Schweden: Olsen - Wahlqvist, Hien, Lindelöf, Sema, - Kulusevski, Cajuste, Ekdal, Forsberg - Gyökeres, Isak © oe24 40.000 Fans werden in Kürze die Friends-Arena zum Beben bringen. "Es wird ein geiles Spiel, mit einer geilen Atmosphäre", sagte Alaba schon im Vorfeld. Österreich liegt in der Gruppe F punktegleich hinter Belgien, vier Zähler vor Schweden. Ein Sieg und sieben Punkte wären gleichbedeutend mit dem Fixticket. Auch mit einem Remis kann Rangnick gut leben, "wobei unsere Art, wie wir spielen, nicht darauf ausgerichtet ist, zunächst auf ein Unentschieden zu gehen. Unser Spiel ist proaktiv, sodass wir selbst die Kontrolle darüber haben wollen, was auf dem Platz passiert. Am Ende ist es eine Frage der Energie: Wer kriegt mehr Power auf den Platz?", sagte der 65-Jährige bei der Abschlusspressekonferenz in Solna. In Solna kommen Erinnerungen an EM-Quali 2015 Für Alaba, Arnautovic und Sabitzer ist Solna ein guter Boden. 2015 gelang unter damaligen Teamchef Marcel Koller die erstmalige sportliche Qualifikation für die EM in Frankreich. "Wenn man da hinkommt, holt einen die Vergangenheit wieder ein bisschen ein", freut sich Sabitzer. In Kürze geht's los! Rangnick: "Wir sind auf ein heißes Spiel vorbereitet".