Deutsche wünschen sich Rangnick

Nach dem Aus von Bundestrainer Hansi Flíck (58) sucht der DFB nach neuen Impulsen. ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick (65) gilt als großer Reformer und Wunschkandidat. Doch der Deutsche ist ausgerechnet mit dem rot-weiß-roten Nationalteam auf EM-Kurs und sein Vertrag verlängert sich bei einer Qualifikation.

Der krisengebeutelte DFB blickt aktuell eher neidisch auf Österreich. Kein Wunder, da ist Ralf Rangnick beim ÖFB-Nationalteam höchst erfolgreich am werk. Am Dienstag kann der 65-Jährige gegen Schweden (ab 20.45 Uhr im Sport24-Liveticker) einen großen Schritt Richtung EM 2024 machen. Seine ÖFB-Bilanz: 13 Spiele/6Siege/3 Unentschieden/4 Niederlagen. In der EM-Quali ist Rangnick nach vier Partien noch immer ungeschlagen, liegt mit zehn Punkten gleichauf mit Belgien im Kampf um die Tabellenspitze.

Deutsche "Bild" forderte Rangnick

Der frühere Bundesliga-Trainer (RB Leipzig) und -Erneuerer war schon einmal im Gespräch für diesen Posten und ist es aktuell wieder. Auch die deutsche "Bild" forderte unlängst Rangnick als neuen Bundestrainer.

Klar wäre zudem, dass Rangnick sehr kritisch auf die DFB-Strukturen schauen würde. Ob das allen recht ist, erscheint fraglich. Rangnicks Vertrag mit dem ÖFB läuft jedenfalls bis 2024 und bei einer Qualifikation verlängert sich die Zusammenarbeit automatisch um zwei weitere Jahre bis zur WM 2026 in den USA.

Angeblich soll Rangnick KEINE Ausstiegsklausel haben, was Experten allerdings verwundert. Rangnick ist bekannt als harter Verhandler. Zudem hat sich Rangnick "der Aufgabe in Österreich verschrieben", wie er in einem Interview mit den Salzburger Nachrichten betonte. Zu diesem Zeitpunkt war der Bundestrainerposten allerdings noch besetzt ...