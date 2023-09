Dragovic will Tormaschine Haaland stoppen

Manchester City startet am Dienstag (21 Uhr/ live Sky) in die Titelverteidigung. Die Citizens bekommen es dabei in der Gruppe G mit dem serbischen Rekordmeister Roter Stern Belgrad mit Ex-ÖFB-Kicker Aleksandar Dragovic zu tun.

Einmal ist keinmal - Aber beim zweiten Mal wird es einfacher. Unter diesem Motto startet Triple-Champion Manchester City die Mission Titelverteidigung (ab 20.45 Uhr, im Sport24-Liveticker) "Es ist wichtig, dass sich die Spieler nicht zurücklehnen. Wie viele Klubs haben die Champions League einmal gewonnen? Viele", betonte Start-Trainer Pep Guardiola.

Und damit hat der 52-Jährige nicht Unrecht. 23 Klubs stehen stehen seit der Einführung des einstigen Europapokals der Landesmeister 1955/56 auf der Siegerliste. Darunter auch "Crvena Zvezda". 1991 krönten sich die "Delije" im Elfmeter-Schießen gegen Olympique Marseille das erste und das Letze mal zum Champions-League-Sieger. Nur 13 Vereine gewannen den Henkelpott zweimal oder häufiger. Der Auftrag ist daher klar. Haaland und Co. wollen sich den zweiten Königs-Triumph sichern.

Dragovic & Co. kämpfen gegen England-Trauma

Roter Stern Belgrad nimmt nach 2018/19 und 2019/2020 zum dritten Mal an der Vorrunde der Champions-League teil. Ex-ÖFB-Superstar Aleksandar Dragovic geht sogar in seine fünfte Königsklassen-Saison. Jedoch zum Ersten Mal mit den Serben. Dabei wird dem 100-fachen-Teamspieler eine besondere Aufgabe zugeteilt. Der Abwehrboss muss City-Tormaschine Erlings Haaland stoppen. Mit 12 Treffern sicherte sich der Norweger im Vorjahr die Torjägerkanone des Turniers. Es steht daher außer Frage, dass er sich auch heuer nach ganz oben schießen will.

Das Weiterkommen der Truppe von Barak Bakhar steht jedoch unter keinem guten Stern. Zweimal gastierten die Serben auf der Insel und fingen sich 2018/19 ein 0:4 in Liverpool sowie 2019/20 ein 0:5 bei Tottenham ein. Ein ähnliches Ergebnis könnte auch am Dienstagabend im City of Manchester Stadium auf der Anzeigetafel stehen. Guardiola will aber noch nicht von einem Sieg sprechen: "Am Dienstag ist der erste Schritt. Wir werden alles versuchen, die ersten drei Punkte zu holen."