Play-off-Kampf um die EURO 2021

16 Länder rittern um vier EM-Tickets - heute (20.45 Uhr) steigt das Play-off-Halbfinale.

Es wird langsam eng: Wer sichert sich die letzten vier Startplätze bei der EURO 2021? 16 Nationen sind über das Play-off der Nations League noch im Rennen. Heute steigt im Halbfinale der erste Showdown um die Startplätze.

Norwegen kracht mit breiter Brust auf Serbien

Im Weg C sind bei Norwegen alle Blicke auf Erling Haaland gerichtet. Der Dortmund-Knipser mit Salzburg-Vergangenheit soll die "Wikinger" gegen Serbien ins Finale schießen. "Sowohl wir als auch sie haben gute Einzelspieler. Es wird ein spannendes Spiel gegen eine gute Mannschaft", erklärte der 20-Jährige. Zwar kassierte Norwegen vier Pleiten aus vier Playoff-Spielen - die jüngste Bilanz gibt aber Hoffnung. Von den letzten 22 Partien gingen nur drei verloren. Zudem ist Haaland mit drei Treffern aus vier Spielen in Torlaune.

Džeko soll Bosniens Play-off-Fluch beenden

Nächste heiße Partie: Bosnien und Herzegowina gegen Nordirland. Die Bosnier um Kapitän und Roma-Star Edin Džeko kämpfen nach zweimaligem Scheitern im Play-off um die Trendwende. Die Hoffnung: Das Heimspiel wurde dabei nie verloren - und die Nordiren sind alles andere als auswärtsstark: In den letzten vier Partien in der Fremde wurden zwölf Gegentore kassiert. Die Chance für Džeko & Co.!