Emotionaler Empfang der Inter-Fans für Arnautovic in Mailand

Marko Arnautovic wurde beim Medizincheck in Mailand mit einer emotionalen Botschaft der Inter-Fans empfangen.

Vor 13 Jahren stand Marko Arnautovic als junges Kicker-Talent im Kader von Inter Mailand als die Italiener das Triple geholt hatten. Den Zuspruch der Fans dürfte der Wiener bis heute nicht verloren haben.

Am Mittwoch absolvierte der ÖFB-Rekordspieler den Medizincheck um den Wechsel von Bologna zum Champions-League-Finalisten perfekt zu machen. Eine Ablöse von etwa 10 Millionen Euro stehen im Raum. Die Fans empfingen "Arnie" mit einer emotionalen Botschaft: "Willkommen zurück in der Familie", stand auf einem Spruchband dazu wurde er von Teilen der Inter-Fanszene geherzt und gefeiert.

Österreichs Teamstar soll bereits am Samstag gegen AS Monza (ab 20.45 Uhr im Sport24-Liveticker) sein zweites Debüt für die Nerazzurri geben. Inters Coach Simone Inzaghi soll sich stark für die Verpflichtung von Arnautovic eingesetzt haben. Der Wiener hatte in den vergangenen Tagen seinen festen Willen signalisiert, sich vom FC Bologna zu trennen, bei dem er noch einen Vertrag bis 2025 hatte. Für die "Rossoblu" hatte er in den vergangenen zwei Jahren 25 Pflichtspiel-Tore erzielt.

Entscheidung gegen Mourinho

Italienische Medien deutete die doch hohe Ablöse für den Routinier dahingehend, dass Inter in der Angriffsformation zum Handeln gezwungen war. Die Mailänder verloren im Sommer mit dem Bosnier Edin Dzeko und dem Belgier Romelu Lukaku, der nach seinem Leihvertrag zu Chelsea zurückkehrte, zwei namhafte Stürmer. Als Ersatz kam bisher nur der Franzose Marcus Thuram ablösefrei von Mönchengladbach. Neben dem gesetzten Weltmeister Lautaro Martinez steht dann nur noch dessen argentinischer Landsmann Joaquin Correa parat, der bei Inter aber bisher nicht zu überzeugen vermochte.

Zu Inter, einer der besten europäischen Adressen, hatte es Arnautovic schon einmal geschafft, und zwar 2009/10 als 20-jähriger Jungstürmer. In dieser Spielzeit holten die Norditaliener unter Trainer Jose Mourinho das Triple aus Meisterschaft, Cup und Champions League, wobei es der zu Saisonbeginn verletzte Österreicher nur auf drei Einsätze in der Serie A brachte und in Cup und Champions League Zuschauer blieb. Arnautovic zog 2010 zu Werder Bremen weiter, ehe es nach England (Stoke, West Ham) und China (Shanghai) weiterging.

Mourinho wollte seinen ehemaligen Schützling nun wieder holen. Ein Transfer zur AS Roma kam aber nicht zustande. Die von den Römern gebotene Ablösesumme von sechs Millionen Euro soll Bologna zu wenig gewesen sein.