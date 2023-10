EM-Ticketverkauf startet-So kommen Sie zu Karten

In 255 Tagen bzw. am 14. Juni 2024 wird in der Münchner Allianz-Arena die Fußball-Europameisterschaft eröffnet. Bereits ab heute Dienstag ( ab 14 Uhr) startet dafür der Ticket-Vorverkauf.

Ein Sieg trennt ÖFB-Kapitän David Alaba und Co. noch von der Teilnahme an der Europameisterschaft 2024 in Deutschland (14. Juni bis 14. Juli). Wer unserem Nationalteam vor Ort die Daumen drücken möchte, hat ab heute Dienstag (14 Uhr) bis 26. Oktober schon einmal die besten Chance sich Tickets zu sichern bzw. sich für den Kauf zu bewerben.

Denn in der ersten Verkaufsphase werden nämlich über 1,2 Millionen Karten vergeben. Das sind mehr als in jeder danach folgenden Phase. Da mit einer hohen Nachfrage zu rechnen ist, wird per Losverfahren entschieden. Wer eines der begehrten Tickets ergattert. lost die UEFA am 2. Dezember aus.

Was kosten die EM-Tickets?

Anmelden kann man sich ausschließlich online unter https://de.uefa.com/euro2024/ticketing/ und pro Person können auch nur maximal vier Tickets erworben werden. Die Preise reichen dabei von 30 Euro (günstigste Kategorie der Vorrunde) bis 1.000 Euro (höchste Kategorie im Finale von Berlin). Angesichts der größeren Entfernungen der Stadien können Fans - anders als in Katar - nur für ein Spiel pro Tag Karten erhalten.

Wer spielt wann und wo?

Das steht zu weiten Teilen erst nach der Gruppen-Auslosung am 2. Dezember fest, die in der Hamburger Elbphilharmonie stattfindet. Bisher ist nur Deutschland als Kopf der Gruppe A gesetzt. Das DFB-Team mit Neo-Coach Julian Nagelsmann bestreitet das Eröffnungsspiel am 14. Juni in München. Darauf folgen die Vorrundenpartien am 19. Juni in Stuttgart und am 23. Juni in Frankfurt.

Gespielt wird zudem in Berlin, Dortmund, Gelsenkirchen, Düsseldorf, Köln, Leipzig und Hamburg. Die Partien werden um 15, 18 und 21 Uhr angepfiffen.

Gibt es Spezial-Pakete?

JA aber nicht sehr kostengünstig! Zwar hat sich noch keine Nation sportlich qualifiziert, für viele, wie auch für unser rot-weiß-rotes Team, sieht es aber mehr als nur gut aus. Wer gleich mehrere Spiele von Österreich oder einem anderen Team sehen will, hat auch die Möglichkeit aus einem von vier Hospitality Paketen zu wählen:

Venue Series: alle Spiele in einem Stadion - ab 4320 Euro pro Person

alle Spiele in einem Stadion - ab 4320 Euro pro Person Final Series: Halbfinale und Finale - ab 7800 Euro pro Person

Halbfinale und Finale - ab 7800 Euro pro Person Follow my Team: Alle Gruppenspiele einer Mannschaft - ab 1250 Euro pro Person

Alle Gruppenspiele einer Mannschaft - ab 1250 Euro pro Person Single Match: Ein ausgewähltes Einzelspiel - ab 1250 Euro pro Person

Was müssen Sie noch wissen?

Für Sammler von Papierkarten gibt es schlechte Nachrichten: Die Tickets wird es erneut ausschließlich digital geben. Die UEFA zieht damit die Konsequenzen aus dem Champions-League-Finale 2022 zwischen Real Madrid und dem FC Liverpool.

Die Partie hatte mit mehr als einer halben Stunde Verspätung begonnen, weil sich vor dem Stade de France in Paris chaotische Szenen abgespielt hatten. Viele Fans kamen trotz Tickets nicht in die riesige Arena. Die Polizei setzte Tränengas ein und mehr als 230 Menschen wurden verletzt. Auf dieses Szenario will man in Deutschland verzichten. Zudem wird es während der gesamten EM keine Stehplätze in den Stadien geben.