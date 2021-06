Fans wollen 'rot-weiß-rot' zurück

Die Auswärtstrikots der Österreicher sorgen für großen Unmut bei den Fans.

Beim österreichischen EM-Auftakt-Erfolg gegen Nordmazedonien (3:1) spielte die ÖFB-Elf in ihren Auswärtstrikots. Ein Fakt der vielen Fans gar nicht gefiel. Denn das "Jersey" ganz in schwarz gehalten, weist aber dennoch ein ungewöhnliches Design auf: Das ÖFB-Logo ist über das ganze Trikot verteilt nur angedeutet, dazu im Nacken platziert - auf der Brust findet es sich nicht. Mit türkisen Shorts und Stutzen läuft die ÖFB-Elf bei der EM nun auch in einer ganz "speziellen" Farbkombination auf. Ganz zum Missfallen der Österreich-Anhänger.

Auf Twitter und Co. drücken zahlreiche Fans ihren Unmut aus. Man will das klassische "Rot-Weiß-Rot" zurück. Ein Twitter-User schreibt: "Dieses ekelhafte Türkis beißt sich komplett mit dem Grün des Rasens. Überlegt euch das noch mal.", und drückt sich noch nett aus. Ein weiterer macht aus der Spielerkleidung sogar ein Politikum: "Diese ÖVP-Dressen des Nationalteams sind wirklich zum Speiben". Der Tenor im Netz ist und bleibt ein negativer, wie auch dieser Tweet: "Wann werden endlich diese grässlich türkis/schwarzen Dressen entsorgt - ein Hohn darin auflaufen zu müssen...."

Bei dieser EM-Endrunde müssen die Fans wohl oder übel mit den Ausweichtrikots leben. Doch wenn es nach den Österreich-Fans geht, sollte sich Hersteller Puma für die Zukunft ein anderes Design für die ÖFB-Kicker überlegen.