"Libero" Alaba soll hinten dichtmachen

Auf David Alaba wartet heute wohl wieder der Platz im Abwehrzentrum.

Das Foda-Experiment ging voll auf: David Alaba kam im 3-5-2-System beim 3:2 gegen Nordmazedonien als zentraler Innenverteidiger zum Einsatz. Prompt lieferte er einen starken Assist. Der zuletzt oft kritisierte Wiener wurde schließlich sogar zum "Man of the Match" gewählt. "Er hat die Abwehr gut organisiert, hat viel gesprochen mit seinen Nebenleuten, mit seinen Vorderleuten. Das war auch wichtig im Coaching. Darüber hinaus hat er auch in der zweiten Halbzeit unser Spiel nach vorne entwickelt", sagte Teamchef Franco Foda über seinen Star, der auch bei den Bayern zumeist in der Innenverteidigung zum Zug kam.

Alaba kann auf jeder Position spielen

Spielt Alaba heute also auch gegen Holland wieder als "Libero"?"Das wird sich zeigen", meinte der Wiener. Foda sieht den 28-Jährigen als Allroundtalent: "Er ist ein Topspieler, kann auf allen Positionen Topleistungen abrufen."