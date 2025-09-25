Ex-Arsenal-Nachwuchshoffnung (21) stirbt nach Gehirnblutung

England trauert um eine frühere Arsenal-Nachwuchshoffnung (21).

Billy Vigar (†21) war am Wochenende für den englischen Unterklasse-Klub Chichester City gegen Wingate & Finchley so unglücklich auf den Kopf gestürzt, dass er mit schweren Gehirnverletzungen ins Spital geflogen und in ein künstliches Koma versetzt worden war.

Gehirn-Operation ohne Erfolg

Eine Operation am Dienstag verlief erfolglos. Am Donnerstag erlag der frühere U21-Stürmer vom FC Arsenal seinen schweren Verletzungen, wie der Klub mitteilte: "Mit großer Trauer muss der Chichester City Football Club das Ableben von Billy Vigar bestätigen." Der englische Verband zeigte sich "erschüttert" über Vigars Tod und sprach der Familie, Angehörigen, Freunden "und allen Mitgliedern des Chichester City FC in dieser unglaublich schweren Zeit tiefstes Beileid" aus.