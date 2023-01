Ex-Fußball-Profi von eigenen Hunden zu Tode gebissen

In der südafrikanischen Republik Sambia trauern die Fußball-Fans um Nationalheld Philemon Mulala (†60).

Sambia. Fußball-Fans in der südafrikanischen Republik Sambia trauern um ihren Nationalheld Philemon Mulala (†60). Der ehemalige Fußball-Profi kam auf tragische Weise ums Leben. Mulala wurde von seinen Hunden attackiert und gebissen – der 60-Jährige starb an den Verletzungen.

Der folgenschwere Unfall geschah am vergangenen Samstag in seinem Haus in Lichtenberg/Südafrika. Bereits während seiner Karriere war Mulala nach Südafrika gezogen und lebte auch nach Ende seiner Laufbahn dort.

Von Ehefrau tot aufgefunden

Mulalas Ehefrau fand ihn tot im Garten auf. Laut Polizeibericht war sie gerade auf der anderen Seite des gemeinsamen Hauses beschäftigt, da der Strom ausgefallen war, als die Hunde auf den 60-Jähirgen losgingen.

"Nachdem der Strom wiederhergestellt war, ging sie ins Haus und suchte nach ihrem Mann, konnte ihn aber nicht finden. Als die Frau ihre Suche fortsetzte, sah sie ihren Mann regungslos draußen im Garten liegen. Sie ging daraufhin nach draußen und musste feststellen, dass ihr Mann von ihren Hunden gebissen worden war", berichtet Polizeisprecher Sam Tselanyane.

Mulala zählte zur umjubelten "Chipolopolo"-Generation

Mulala zählte während der 1980er-Jahre zur umjubelten "Chipolopolo"-Generation. Nach Sambias Unabhängigkeit im Jahre 1964 waren dies die Jahrgänge, die mit der Nationalmannschaft erstmals Erfolge für den souveränen Staat erzielen konnten.

1984 erzielte Mulala im Halbfinale des CECAFA-Cups zwei Tore beim Sieg gegen Kenia und sorgte damit für den Finaleinzug. Sambia gewann schließlich auch gegen Malawi und gewann zum ersten Mal überhaupt ein Turnier.

Sydney Mungala, Sprecher des sambischen Verbandes, sagt gegenüber "ESPN" in einer ersten Reaktion zum Tod des Fußball-Nationalhelden Mulala: "Es ist ein so tragisches Ende. Viele, die ihn gesehen haben, vor allem Fans der Mufulira Wanderers, haben ihre Trauer ausgedrückt. Viele kennen ihn noch aus der Zeit bei der Nationalmannschaft, in der er Sambias ersten großen Titel nach der Unabhängigkeit gewann."