Salzburg mit wenig Glanz bei Struber-Debüt

Salzburg bleibt beim Debüt von Gerhard Struber mit einem 2:0-Sieg gegen die WSG Tirol glanzlos, aber ohne Punktverlust. BW Linz gelingt ein Traum-Comeback bei der Stadionpremiere, während die Austria einen neuen Torheld feiert.

Red Bull Salzburg hat das Debütspiel des neuen Trainers Gerhard Struber gewonnen. Der Meister besiegte am Sonntag zu Hause WSG Tirol mit 3:0 (0:0) und liegt mit sechs Punkten aus zwei Spielen gemeinsam mit Vizemeister Sturm Graz an der Spitze der Fußball-Bundesliga. Die Grazer hatten am Vortag den Schlager gegen den LASK mit 2:0 für sich entschieden.

Austria Wien feierte mit einem 2:0-(1:0)-Erfolg bei der Lustenauer Austria den ersten Saisonsieg. Aufsteiger Blau-Weiß Linz holte beim Heimdebüt gegen TSV Hartberg mit einem 3:3 (1:2) den ersten Punkt.

Das Kärntner Duell zwischen Austria Klagenfurt und dem WAC ist aufgrund starker Regenfälle am Samstag abgesagt und am Mittwoch (20.30 Uhr) neu angesetzt worden.

Die aktuelle Bundesliga-Runde im Überblick