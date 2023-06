Admiral neuer Sponsor der Frauen-Bundesliga

Die Frauen-Fußball-Bundesliga wird mit Admiral als Bewerbssponsor in die neue Saison starten.

Der Sportwettenanbieter tritt die Nachfolge von Planet Pure an und das für zumindest drei Jahre, wie der ÖFB am Donnerstag in einer Aussendung verlautete. Admiral ist auch schon Titelsponsor der ersten und zweiten Männer-Bundesliga sowie seit 2017 Partner des Frauen-Nationalteams und seit 2019 auch jener des Männer-Teams.

Admiral-Geschäftsführer Jürgen Irsigler bezeichnete das Sponsoring als "Herzensangelegenheit". Die Liga startet am Wochenende 26./27. August in die 42. Saison.