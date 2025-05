Ex-ÖFB-Star Jantscher hört auf

Nach 19 Jahren als Profi-Fußballer hat Jakob Jantscher am Sonntag sein Karriereende verkündet.

Der 36-jährige Steirer, der zuletzt beim ASK Voitsberg in der 2. Liga spielte, verabschiedet sich vom Profifußball. Wiederkehrende Verletzungsprobleme waren mitentscheidend für diesen Schritt. "Es ist der richtige Zeitpunkt, dem Fußball Adieu zu sagen", erklärte Jantscher auf Social Media und blickte in einem Video auf seine vielseitige Karriere zurück.

Jantschers Weg begann beim SC Unterpremstätten, ehe er 2003 in die Jugend des SK Sturm Graz wechselte. 2007 debütierte er unter Trainer Franco Foda in der Bundesliga und wurde schnell zum Publikumsliebling. Mit Sturm gewann er 2010 erstmals den ÖFB-Cup. Zwei Jahre später folgten Meistertitel, Cupsieg und Torschützenkönig-Ehrung mit Red Bull Salzburg.

Das waren seine Karriere-Stationen

Es folgten Stationen im Ausland: Dinamo Moskau (Russland), NEC Nijmegen (Niederlande), FC Luzern (Schweiz), Çaykur Rizespor (Türkei) und Kitchee SC (Hongkong). 2018 kehrte Jantscher zu Sturm Graz zurück, gewann dort zwei weitere Cups (2018, 2023) und wurde 2022 zudem zum Bundesliga-Spieler der Saison gewählt. Nach seinem Wechsel nach Hongkong im Jahr 2023 schloss er sich 2024 dem ASK Voitsberg an.

Für das österreichische Nationalteam lief Jantscher zwischen 2009 und 2021 insgesamt 23-mal auf, darunter auch ein EM-Einsatz 2016.

Mit insgesamt drei Meistertiteln, fünf Cupsiegen und vielen internationalen Erfahrungen blickt Jakob Jantscher auf eine erfolgreiche Karriere zurück – und verlässt den Profi-Fußball als echte Sturm-Legende.