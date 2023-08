Familie Alaba im Urlaubsmodus

Weil Real Madrid schon am Freitag gegen Celta Vigo im Einsatz war (1:0), schenkte Trainer Carlo Ancelotti seinem Team ein freies Wochenende. Das nutze Familie Alaba direkt aus und flüchete mit Freunden spontan nach Italien.

Mit Söhnchen Zion am Pool oder mit Schauspiel-Freund Emilio Sakraya beim Padel-Match. Während seine Teamlkollegen Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni und Neuzugang Jude Bellingham in Südfrankreich die Seele baummeln lassen, ladet ÖFB-Superstar David Alaba lieber am Gardasee die Batterien auf. Freundin Shalimar und die Kinder packten bereits am Donnerstag vergangene Woche ihre Koffer und reisten im Privatjet an.

In der italienischen Luxusvilla lässt es sich leben. So hält Shalimar auch im Urlaub die Fans stets auf dem Laufenden. Bilder wie die vom Bootsausflug, Schwimmen im Pool oder vom Faulenzen im Haus bleiben uns damit nicht verwehrt. Auch Rheingold-Schauspieler Sakraya nimmt uns mit in den Alaba-Urlaub. Ob der dreifache Champions-League-Sieger auf dem Padel-Court eine genau so gute Figur wie auf dem Rasen macht, verriet er den Anhängern aber nicht.

Papa Alaba mit Söhnchen Zion

Straffes Programm steht an

Reals-Abewehrchef tankt Energie. Denn in den nächsten Tagen steht einiges auf der Agenda. Ab Montag 17 Uhr muss Alaba in Madrid wieder auf dem Trainingsplatz stehen und am Samstag steigt im renovierten Estadio Santiago Bernabéu die langersehnte Heim-Premiere gegen FC Getafe (16.15 Uhr). Anschließend geht es zurück in die Heimat, denn das Nationalteam ist wieder gefragt. Doch bevor es am 12. September zum EM-Qualifikations-Spiel gegen Schweden geht, testet die Rangnick-Elf am 7.September in der Linzer Arena gegen die Republick Moldau. Für die bevorstehenden Herausforderungen verkündet der Teamchef am Dienstag (12.30 Uhr) den rot-weiß-roten Kader.