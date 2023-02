Stars sammelten Millionen Dollar für Erdbebenopfer Mit einer gigantischen Spendengala haben Dutzende Stars vor allem aus den USA Millionen Dollar für die Opfer des Erdbebens in Haiti gesammelt. Die Fernsehshow, die weltweit und selbst in den USA auf mehreren Kanälen zu sehen war, wurde live aus Los Angeles, New York und London gesendet. Moderiert haben die Show George Clooney und der aus Haiti stammende Musiker Wyclef Jean.