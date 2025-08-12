Flitzer-Alarm! Mbappé bleibt cool und trifft zum Drüberstreuen

Ein Mann stand beim Test-Kracher zwischen WSG Tirol und Real Madrid im Fokus: Kylian Mbappé. Ein Fan schaffte es sogar zum Real-Superstar aufs Spielfeld.

Die 44. Minute am Innsbrucker Tivoli: Ein Flitzer stürmt aufs Spielfeld, direkt auf Mbappé zu. Ein Security reißt den Fan nieder. Doch der zückt sein Handy und posiert neben Mbappé, der beim Selfie sogar mitmacht. Erst dann wird der Bursche abgeführt, das Match läuft noch wenige Sekunden bis zur Pause weiter.

© gepa

Schon steht Mbappé wieder im Fokus: WSG-Stürmer Florian Rieder will das begehrte Trikot mit der Nummer 10. Auch hier macht der 180-Millionen-Euro-Mann mit und marschiert mit nacktem Oberkörper und dem verschwitzten grünen Rieder-Leiberl in die Kabine.

Doppelpack zum Drüberstreuen

Nach der Pause schnürte Mbappé, der schon in der 1. Minute zum 2:0 (13.) getroffen hatte seinen Doppelpack - beim 3:0 (59.) ließ er WSG-Goalie Stejskal nicht den Funken einer Chance ...