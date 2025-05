11. Cup-Sieg in Folge: Double-Jubel bei spusu SKN St. Pölten

Die Frauen des SKN St. Pölten haben ihre nationale Erfolgsserie fortgesetzt und sich nach dem zehnten Meistertitel auch ihren elften Cuptitel hintereinander geholt.

Die Niederösterreicherinnen gewannen am Samstag das Finale in Wiener Neustadt gegen Vizemeister Austria Wien 2:1 (1:0) und sind nun vor Neulengbach (zehn Cuptitel) solo Rekordsiegerinnen.

Melanie Brunnthaler brachte den Favoriten in der 40. Minute in Führung. Die beste Torschützin des SKN setzte sich nach einem Steilpass durch, umkurvte Torfrau Larissa Haidner und schob zu ihrem vierten Cuptreffer ein. Sarah Mattner-Trembleau legte in der 63. Minute nach, die Deutsche verwertete eine Hereingabe von rechts.

Spannendes Finish

Die Austria kam aber zurück und sorgte für eine spannende Schlussphase. Ein Freistoß von Dominique Bruinenberg senkte sich über Torfrau Carina Schlüter zum Anschlusstreffer ins Tor (78.). St. Pölten brachte den knappen Vorsprung aber über die Zeit und ist damit im nationalen Cup weiter seit März 2012 ungeschlagen.

Bei der Austria wurde die zuletzt angeschlagene Kapitänin Verena Volkmer in der 48. Minute in ihrem letzten Karrierespiel unter Standing Ovations ausgetauscht.