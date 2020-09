Austria Salzburg-Fans feiern irre Pyro-Show

Nach monatelanger Pause dürfen in der neuen Saison endlich wieder Fans in die heimischen Stadien. Unter strengen Corona-Auflagen sind maximal 3.000 Besucher in der Bundesliga, aber auch in den unteren Ligen erlaubt. Dabei kann es durchaus heiß hergehen.

In der Regionalliga Salzburg sorgten Fans von Austria Salzburg im Spiel gegen Seekirchen für eine irre Pyro-Show. Die Anhänger feierten vor 750 Zuschauern ihre Stadion-Rückkehr erneut mit einer besonderen Choreografie. Unter dem Titel "Pyromanie gegen die Pandemie"ließ man es richtig krachen - das Video aus dem Stadion in Magxlan geht nun im Netz viral.

Zum Feiern gab es für den Traditionsklub allerdings nichts. Die Austria musste sich im Spitzenspiel mit 1:3 geschlagen geben. Salzburg liegt in der Eliteliga nun hinter Kuchl auf dem 2. Platz.