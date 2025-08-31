1:0 - Rapid schießt sich an die Tabellenspitze

Rapid Wien nutzt den Patzer von Red Bull Salzburg. Mit einem 1:0-Zittersieg gegen Hartberg in der Südstadt klettert die Stöger-Elf an die Tabellenspitze der Bundesliga.

Mit nur einem Österreicher, Keeper Niclas Hedl, sowie den Neuzugängen Martin Ndzie und Marco Tilio schickte Peter Stöger seine Elf ins Trainerduell – ausgerechnet gegen Ex-Assistent Manfred Schmid, mit dem er schon in Wiener Neustadt, bei der Austria, in Köln und Dortmund Seite an Seite stand. Die dadurch erwartete Brisanz ließ zunächst aber auf sich warten.

Doch nach einer längeren Abtastphase nahm der Rapid-Express allmählich Fahrt auf. So setzte sich Antiste sich nach einem feinen Zuspiel von Mbuyi in Szene, fand jedoch in Keeper Hülsmann seinen Meiste (15.). Kurz darauf rauschte Mbuyi nach einem scharfen Stanglpass am kurzen Eck nur um Zentimeter vorbei (21.) – die ersten Duftmarken der Hütteldorfer. Für die Führung fehlte allerdings noch die letzte Konsequenz im Abschluss.

Die Gäste aus Hartberg hielten spielerisch zwar nicht mit, blieben aber durch Konter gefährlich – und hatten sogar Pech, als ein Freistoß von Kainz in der 39. Minute aus 20 Metern an die Latte krachte. So ging es trotz Chancen auf beiden Seiten torlos in die Pause.

Joker-Kara köpft Hütteldorfer zum Sieg

Auch nach dem Wiederanpfiff blieb Rapid klar tonangebend – die Führung lag praktisch im Minutentakt in der Luft. Doch erneut fehlte die Kaltschnäuzigkeit: Mbuyi scheiterte in der 51. Minute nach einem abgefälschten Antiste-Schuss, wenig später vergab Dahl innerhalb von nur 60 Sekunden eine Doppelchance (59./60.).

Mit den Jokern Ercan Kara und Matthias Seidl versuchte Stöger im Finish noch einmal frischen Wind in die Offensive zu bringen – und bewies damit ein goldenes Händchen. In der 82. Minute schlug dann endlich die grün-weiße Stunde: Nach einem Eckball von Radulović bewies Kara, der beim torlosen Remis gegen Altach noch einen Elfmeter vergeben hatte, Köpfchen und köpft Rapid zum dritten Auswärtssieg in Folge – 1:0.