1:0 - Austria geling Mini-Schritt aus der Krise

Die Wiener Austria kann den ersten Sieg in der laufenden Saison feiern. Gegen Überraschungs-Team Altach sichern sich die Veilchen ein 1:0. Die Zukunft von Coach Stephan Helm ist dennoch ungewiss.

Aufatmen bei der Wiener Austria! Nach dem frühen Ausscheiden im ÖFB-Cup und dem Scheitern an der Conference-League-Quali wurde es für die Veilchen auch in der Liga immer brenzliger.

Vier Spieltage lang mussten die Wiener auf einen Sieg warten. Gegen Altach gab es nun die 1:0-Erlösung. Ob drei Punkte die Situation, in der die Wiener sich zurzeit befinden auch tatsächlich verbessern können, ist fraglich. Fakt ist: Ein einziger Sieg rettet dem angezählten Coach Stephan Helm wohl nicht den Job.

Altach kassiert erste Liga-Pleite der Saison

Torschüsse gab es in der ersten Halbzeit, vor allem von Seiten der Austria, zahlreiche, nur in einen Treffer sollte sich keiner verwandeln. Schon in den ersten Spielminuten setzten beide Seiten zum Angriff an. Bei den Vorarlbergern sollte ein Schuss von Yann Massombo am Tor vorbeisegeln (6.). Kurz darauf verfehlte bei den Hausherren Startelf-Debütant Sanel Saljic nur knapp eine Hereingabe von Maurice Malone (8.). Auch Reinhold Ranftl verfehlte nach einem Pass von Abubakr Barry das Altach-Tor (9.).

Bis zur Pause waren die Altacher zwar überwiegend im Ballbesitz, Torchancen gab es allerdings mehr für die Favoritner.

Nach Wiederanpfiff sollte dann ausgerechnet ein 19-Jähriger die Austrianer mit seinem Premierentreffer aus der Misere köpfeln: Innenverteidiger Dejan Radonjic war nach einem Saljic-Eckball am 2. Pfosten zur Stelle und traf per Kopf zum 1:0 (57.). Während die Gastgeber immer besser ins Spiel fanden, mangelte es bei Altach vor allem an Abschlussmöglichkeiten, was letzten Endes die erste Liga-Pleite für die Mannschaft von Coach Fabio Ingolitsch bedeutete.