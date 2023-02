2:1 - Rapid feiert wichtigen Sieg in Wolfsberg

Der SK Rapid Wien feiert im Kampf um die Meistergruppe einen wichtigen Erfolg in Wolfsberg. Die Hütteldorfer entführen dank eines 2:1-Sieges beim WAC drei Punkte aus dem Lavanttal.

Rapid ist das Ticket für die Meistergruppe der Fußball-Bundesliga kaum noch zu nehmen. Die Hütteldorfer feierten am Sonntag einen 2:1-Auswärtssieg gegen den WAC und liegen damit drei Runden vor dem Ende des Grunddurchgangs als Tabellenvierter sechs Punkte vor dem siebenten Platz. Dem neuntplatzierten WAC hingegen fehlen schon sechs Zähler auf Rang sechs. Patrick Greil (23.) und Bernhard Zimmermann (43.) scorten für die Gäste, Tai Baribo gelang das Ehrentor der Kärntner (53.).

Die Partie hatte in der Anfangsphase keinerlei Highlights zu bieten, ein Schuss von Maurice Malone genau auf Rapid-Goalie Hedl (4.) war das Höchste der Gefühle. Praktisch aus dem Nichts schlug Rapid zum ersten Mal zu. Nach einem weiten Pass von Jonas Auer zog Guido Burgstaller im Sechzehner ab, WAC-Keeper Hendrik Bonmann konnte nur kurz abwehren und Greil drückte den Ball über die Linie. Es folgte eine rund dreieinhalbminütige VAR-Überprüfung, bis festgestellt wurde, dass Burgstaller nicht im Abseits gestanden war.

Den zweiten großen Auftritt legte der VAR in der 43. Minute hin. Nach Vorarbeit von Ante Bajic schoss Zimmermann ein, unmittelbar danach ging die Fahne des Schiedsrichter-Assistenten in die Höhe. Allerdings befand sich Bajic nicht im Abseits, wie der Videoassistent zwei Minuten später entschied - daher zählte auch dieser Treffer.

Rapid wankt im zweiten Durchgang

Davor hatte Burgstaller bereits eine Top-Gelegenheit ausgelassen, er scheiterte aus wenigen Metern an Bonmann (35.). Im Gegensatz dazu wurde der WAC erst in der Nachspielzeit der ersten Hälfte wirklich gefährlich, als ein Kopfball von Simon Piesinger relativ knapp am Tor vorbeiflog. Dafür brachten die Wolfsberger in der 53. Minute wieder Spannung in die Partie. Der zur Pause eingewechselte Thorsten Röcher legte für Baribo auf, und der israelische Stürmer traf sehenswert per Außenrist-Volley aus kurzer Distanz.

Danach geriet Rapid ins Wanken, fiel aber nicht, weil die WAC-Angriffe zu unkoordiniert vorgetragen wurden. Während die Gäste im Finish durch Moritz Oswald und Burgstaller zwei gute Möglichkeiten auf die Entscheidung ausließen, erspielten sich die Kärntner keine zwingende Chance mehr und kassierten damit die zweite Heimniederlage innerhalb von drei Wochen gegen Rapid. Im Cup-Viertelfinale hatten sich die Grün-Weißen mit 3:1 nach Verlängerung durchgesetzt. Nun gelang den Hütteldorfern im 21. Liga-Antreten in der Lavanttal Arena der vierte Sieg. Der WAC hat in dieser Meisterschafts-Saison nur ein Heimmatch gewonnen.

+++ LIVE-TICKER: Wolfsberger AC - SK Rapid Wien +++



Fußball-Bundesliga (19. Runde):



WAC - SK Rapid Wien 1:2 (0:2)

Wolfsberg, Lavanttal Arena, 3.500, SR Schüttengruber

Tore: 0:1 (24.) Greil, 0:2 (43.) Zimmermann, 1:2 (53.) Baribo

WAC: Bonmann - Oermann, Piesinger (77. Scherzer), Bukusu - Veratschnig, Jasic, Omic (46. Röcher), Taferner, Anzolin (77. Leitgeb) - Malone, Baribo

Rapid: Hedl - Kasius, Querfeld, Sollbauer, Auer - Pejic, Kerschbaum - Zimmermann (77. Moormann), Greil (67. Knasmüllner), Bajic (86. M. Oswald) - Burgstaller

Gelbe Karten: Piesinger bzw. Bajic, Kasius

Die Besten: Taferner bzw. Burgstaller, Querfeld