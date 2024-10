2:2 - Altach erkämpft Punkt gegen Klagenfurt

Nach der knapp verpassten Sensation gegen Salzburg erkämpft Altach im ersten Heimspiel unter Neo-Coach Ingolitsch einen Punkt gegen Austria Klagenfurt - 2:2

Der SCR Altach hat unter Fabio Ingolitsch den ersten Punkt geholt, beim Heimdebüt des neuen Trainers die lange Sieglos-Serie aber nicht beenden können. Die Vorarlberger trennten sich am Samstag in einem attraktiven Fußball-Bundesligaspiel von Austria Klagenfurt mit 2:2 (1:1). Die SCR-Führung von Lukas Fridrikas (19./Handelfmeter) drehten die Kärntner durch Tobias Koch (24.) und Christopher Wernitznig (51.), Paul-Friedrich Koller (72.) bewahrte sein Team vor der Niederlage.

Ingolitsch lässt die Altacher mit viel Intensität und schnellem Spiel nach vorne agieren, Klagenfurt war darauf aber eingestellt und hielt gut dagegen. In einem flotten Match hatte Jannik Robatsch die erste Chance (4.), der Klagenfurt-Verteidiger war nach einem Freistoß aber zu überrascht. Auf der Gegenseite kam Christian Gebauer nicht kontrolliert zum Ball (13.).

In Führung ging Altach. Nach einem Handspiel von Abwehrchef Thorsten Mahrer verwandelte Fridrikas den Elfmeter sicher (19.). Die Elf von Trainer Peter Pacult, der mit drei Neuen die rechten Seite umgebaut hatte, fand aber schnell eine Antwort. Wernitznig bewies am Strafraum Übersicht und legte per Ferse für Koch auf, der zum 1:1 traf (24.). In der 51. Minute gingen die Gäste etwas glücklich in Führung, Nicolas Binder fälschte einen Schuss seines Teamkollegen Wernitznig ungewollt und unhaltbar ab (51.). Bei einem Lattenschuss von Ben Bobzien (54.) fehlten nur Zentimeter auf das dritte Tor.

Neo-Coach Ingolitsch riskiert

Mit einem Dreifachwechsel nach einer Stunde brachte Ingolitsch neuen Schwung in das Spiel seiner Mannschaft. Nach einer Doppelchance der eingewechselten Oliver Strunz und Sofian Bahloul (61.) schien in der 67. Minute der Ausgleich nahe. Nach hohem Bein von Solomon Bonnah gegen Bahloul entschied Schiedsrichter Jakob Semler zunächst auf Elfmeter für Altach und Gelb-Rot gegen Bonnah, nahm nach Video-Studium seine Entscheidungen aber zurück.

Altach blieb aber stark am Drücker und wurde kurz darauf belohnt. Paul-Friedrich Koller stellte im Nachschuss auf 2:2 (72.). In der spannenden Schlussphase landete eine abgerissene Flanke von Fridrikas an der Latte (81.). Für den Sieg und dem Ende einiger Negativserien reichte es aber nicht mehr für den Tabellen-Vorletzten. Die Vorarlberger sind seit acht Runden sieglos, haben in 14 Heimspielen im Kalenderjahr 2024 weiter nur einen Sieg zu Buche stehen, nach zuletzt vier Niederlagen aber wieder angeschrieben. In sieben Bundesliga-Duellen mit der Austria aus Kärnten gab es den zweiten Zähler.

Zahlen & Fakten zum Spiel

SCR Altach - Austria Klagenfurt 2:2 (1:1)

Cashpoint Arena

Schiedsrichter: Semler

Tore: 1:0 Fridrikas (19./E), 1:1 Koch (24.), 1:2 Wernitznig (51.), 2:2 Koller (72.)

Gelbe Karten: Gugganig, Koller, Ingolitsch bzw. Rabatsch, Owusu, Cvetko, Bobzien

ALTACH: Stojanovic - Ingolitsch, L. Gugganig, Koller, Lukacevic - Demaku (87. Lincoln), Jäger, Fadinger - Kameri (60. Bähre) - Gebauer (60. Strunz), Fridrikas (82. Santos)

KLAGENFURT: Spari - Salifou (76. Szerencsi), Mahrer, Robatsch - Bonnah (76. Straudi), Wernitznig, Koch, Cvetko, Jaritz - Bobzien, Binder (73. Toshevski)